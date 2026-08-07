भिंड में भीषण हादसे में एक की मौत, कई गंभीर, नेपाल से आ रही बस का ड्राइवर केबिन में फंसा

Bhind Bus Accident -एमपी के भिंड में भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ है। यहां एक बस ट्रक से भिड़ गई। स्लीपर बस नेपाल से बेंगलुरु जा रही थी तभी रास्ते में ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें से कई यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ओवरटेक करते समय यह दुर्घटना हुई। हादसा शुक्रवार सुबह हुआ।