भिंड में अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रिस्त करने पर हंगामा, ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव

देखते ही देखते घटना की जानकारी इलाके में फैली स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बुधवार को ग्रामीणों ने थाना ऊमरी पहुंचकर घेराव किया और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि, खबर लिखे जाने से पहले जानकारी सामने आई है कि, पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी-अभी सामने आए अपडेट के अनुसार, आरोपियों के नाम तेज भदौरिया, गोरे भदौरिया और प्रशांत भदौरिया को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।