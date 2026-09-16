युवाओं में राहुल गांधी के इंदौर आगमन का अजब क्रेज, हाथों में टैटू बनवाकर जता रहे समर्थन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 19 सितंबर को इंदौर में प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को पूरी तरह से गैर-राजनीतिक बताया जा रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रवेश की अनुमति तक नहीं होगी। ऐसे में पार्टी राहुल गांधी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक रोड-शो के साथ जगह-जगह स्वागत कार्यक्रम कराने की तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस की योजना के अनुसार, राहुल गांधी के इंदौर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल के बीच दो-तीन स्थानों पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में स्वागत कराया जाएगा। रोड शो को लेकर राहुल गांधी की टीम से चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जा सकता है।