इंदौर में डॉक्यूमेंट्स न होने पर भी मिलेगा ‘मालिकाना हक’, पंचायत अधिकारी करेंगे जमीन की रजिस्ट्री

वहीं पंजीयन विभाग की बहुप्रतीक्षित एनीव्हेयर रजिस्ट्री योजना की शुरुआत की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। पहले इसे कल से शुरू किया जाना था, लेकिन अब नई तारीख बाद में तय होगी। योजना लागू होने के बाद जमीन या प्लॉट किसी दूसरे जिले में होने के बावजूद व्यक्ति अपनी पसंद के जिले के पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री करा सकेगा। इसके लिए स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट सामान्यत: सात दिन आगे का मिलेगा। इस अवधि में संबंधित पंजीयन कार्यालय को करीब पांच दिन जांच के लिए मिलेंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद ओके रिपोर्ट मिलने पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद आवेदक को चुने गए जिले में ही सामान्य प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्री करानी होगी।