Chhatron Ki Goonj: इंदौर में राहुल गांधी से छात्र कर सकेंगे सीधे सवाल, 1 लाख वर्गफीट में बना विशाल डोम

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में 19 सितंबर की शाम को रीजनल पार्क के सामने प्राधिकरण के मैदान में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। यह कार्यक्रम छात्रों के हितों की रक्षा, शिक्षा की सुरक्षा और देश के नवनिर्माण की दिशा के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने प्राधिकरण में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराने के साथ मैदान पर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल होंगे। पार्टी की ओर से अधिक से अधिक युवाओं को कार्यक्रम से जोड़ने के लिए लगातार संपर्क और पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है।