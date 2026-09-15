‘जहां बन रहे लड्डू, वहीं चप्पल में घूम रहे थे’, खजराना गणेश मंदिर के प्रसाद की जांच, मिली लापरवाही

गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2026) के चलते श्री खजराना गणेश मंदिर परिसर में प्रसाद की मांग बढ़ी हुई है। यहां प्रसाद के थोक और फुटकर विक्रेताओं के करीब 8 से 10 काउंटर का निरीक्षण किया। एकदंत प्रसाद भंडार में लड्डू प्रसाद का निर्माण अस्वच्छ परिस्थितियों में होता मिला। फर्श गंदा था, खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित नहीं था और कच्चे माल के भंडारण व रखरखाव की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। भालचंद्र प्रसाद भंडार में लड्डू बनाने का स्थान साफ नहीं था। फर्श चिपचिपा तेलयुक्त और गंदा पाया गया। कर्मचारी लड्डू निर्माण क्षेत्र में चप्पलें पहनकर आते-जाते दिखे। कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रसाद विक्रेताओं और निर्माण केंद्रों से मोतीचूर के लड्डू, बेसन लड्‌डू और मोदक सहित करीब 8 नमूने लिए हैं। इन्हें खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा है।