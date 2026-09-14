ओ भिया… इंदौर की हिंदी में आज भी घुली है मालवा की मिठास

इंदौर इसका खूबसूरत उदाहरण है। यहां हिंदी बोलने वालों के साथ निमाड़ी, मालवी, बुंदेली और मराठी भाषी लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इन बोलियों और भाषाओं के शब्द जब इंदौर की खड़ी बोली हिंदी में घुलते हैं तो उसकी अपनी एक अलग 'इंदौरी' पहचान बन जाती है। यही वह भाषा है, जिसमें 'भिया' कहने भर से औपचारिकता थोड़ी कम और अपनापन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन मोबाइल, सोशल मीडिया, हिग्लिश और बदलती युवा पीढ़ी के बीच सवाल है कि इंदौर की हिंदी में बोलियों की यह मिठास कितनी शेष है? क्या नई पीढ़ी इन शब्दों को उसी आत्मीयता से बोल रही है या स्थानीय शब्द धीरे-धीरे बातचीत से बाहर हो रहे हैं? लोक बोलियों का प्रभाव हमेशा से भाषा पर पड़ता रहा है और इंदौर की हिंदी भी इससे अछूती नहीं है।