14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

Indore Beautician Death: ‘वो खुद बीयर लेकर आई थी…’, महिला ब्यूटीशियन की मौत, बॉयफ्रेंड दीपक ने खोले राज

Beautician Death case: महिला ब्यूटीशियन की संदिग्ध मौत मामले में उसके दोस्त दीपक खंडेलवाल ने सरेंडर कर बताया कि महिला ने खुद होटल बुक किया था और दोनों के बीच बहस हुई थी।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Sep 14, 2026

beauty therapist death hotel room (Photo : AI Image)

beauty therapist death hotel room (Photo : AI Image)

Indore news: एमपी के इंदौर शहर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में महिला ब्यूटीशियन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। महिला के दोस्त दीपक खंडेलवाल ने पुलिस को कई बातें बताई। उसने पुलिस को बताया कि महिला ही पहले होटल आई थी। कमरा भी उसी ने बुक करके रखा था। मैं बाद में आया था। उसने आगे ये भी बताया कि वो अपने साथ बीयर लेकर भी आई थी।
वह गलत कदम उठाएगी... ऐसे मुझे पहले भी डराती रही, इसलिए मुझे लगा कि इस बार भी वह ऐसा ही कर रही है। होटल पहुंचने पर मैनें गेट खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला लेकिन मुझे देखकर दरवाजा बंद कर लिया। बांद में उस धक्का देकर मैं कमरे में गया। हमारे बीच काफी देर तक बहस भी हुई थी।

पत्नी और बच्चों को उठा लाई पुलिस

बता दें कि घटना के बाद दीपक महिला को लेकर असपताल गया था लेकिन बाद में वहां से फरार हो गया। पुलिस दीपक को पकड़ने के लिए उसकी पत्नी और बच्चों को थाने लेकर आ गई थी जिसके बाद दीपक ने शुक्रवार को सरेंडर किया। उसने खुद पुलिस को फोन करके अपनी लोकेशन बताई थी जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में एफआईआर दर्ज की गई। दीपक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मैं नशे में था इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। महिला की स्थिति गंभीर होने पर मैं होटल से नीचे गया और कर्मचारियों को ऊपर लेकर आया। होटल स्टाफ की मदद से कार में अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में पुलिस ने विसरा भी जांच के लिए भेजा है।

4 साल से साथ थे दोनों

पुलिस जांच में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि दोनों बीते चार सालों से संपर्क में थे। इस बात की जानकारी दीपक की पत्नी को भी थी। पत्नी को पता चलने के बाद दीपक ने महिला से मिलना कम कर दिया था। बाद में महिला बार-बार दीपक से मिलने और बातचीत करने के दबाव बनाती थी। दीपक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उससे रुपए नहीं मांगती थी। वह सिर्फ उससे मिलने और बातचीत करते रहने की बात कहती थी।

ये है पूरा मामला

एमपी के इंदौर शहर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक होटल में ठहरी महिला ब्यूटीशियन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी मिली है कि महिला काफी समय से एक कारोबारी के संपर्क में थी। तबीयत बिगड़ने पर कारोबारी उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एलेक्स नाम के होटल के कमरे में महिला ठहरी थी। दोपहर में दीपक खंडेलवाल नामक व्यक्ति के साथ होटल आई थी। दोनों 40 मिनट तक कमरे में साथ रहे। कुछ देर बाद दीपक होटल प्रबंधन के पास मदद मांगने पहुंचा। उसने बताया कि मेरी साथी की तबीयत बिगड़ गई है। महिला के बेहोंश होने की बात सामने आई थी। दीपक उसे निजी हॉस्पिटल में उपचार कराने ले गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

Bhopal news: फेमस होटलों के किचन में सड़ा खाना ! मशरूम से लेकर 50 किलों सड़े आलू, एक्सपायरी ब्रेड मिले

ये भी पढ़ें
होटल में मिला सड़ा हुआ मशरूम और आलू (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2026 12:09 pm

Published on:

14 Sept 2026 12:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Indore Beautician Death: ‘वो खुद बीयर लेकर आई थी…’, महिला ब्यूटीशियन की मौत, बॉयफ्रेंड दीपक ने खोले राज

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: अजमेर में BJP को झटका, भरतपुर में निर्दलीयों का दबदबा; जयपुर के 89 वार्डों के नतीजे घोषित

Jaipur Nagar Nikay Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indore news: राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले ‘पट्टों की गूंज’, 50 लाख लोगों को मालिकाना हक देगी सरकार

राहुल गांधी और सीएम मोहन यादव का फोटो (Photo Source: X हैंडल)
इंदौर

सो रहे थे… अचानक धंस गई जमीन, बिस्तर के साथ गड्ढे में समा गया परिवार, इंदौर की बिल्डिंग में हादसा

indore flat floor caved case mayor incharge repair order
इंदौर

300 साल पुराना है इंदौर का गणेशोत्सव, पुणे से भी पहले होने लगी सार्वजनिक स्थापना

Indore ganeshotsav is over 300 years old
इंदौर

Indore Crime: ‘डरावने थे वो 40 मिनट…’, ब्यूटीशियन का होटल रूम में हुआ था झगड़ा, पति को खबर नहीं

beauty therapist death hotel room (Photo : AI Image)
इंदौर

इंदौर में चलती कार में लगी आग, अंदर फंसे ड्राइवर को कांच तोड़कर बचाया गया

Moving Car Fire
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.