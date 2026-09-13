300 साल पुराना है इंदौर का गणेशोत्सव, पुणे से भी पहले होने लगी सार्वजनिक स्थापना

Ganeshotsav : देशभर की तरह एमपी में भी गणेशोत्सव की धूमधाम शुरु हो गई है। बाजारों में गणेशजी की प्रतिमाएं लेने के लिए दुकानों पर भक्तों की भीड़ लगी है। सोमवार को विधिविधान से स्थापना और पूजन पाठ के साथ 10 दिनों का यह उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक चलनेवाला यह उत्सव कमोबेश पूरे देश में मनाया जाता है हालांकि मुंबई और पुणे का गणेशोत्सव विशेष रूप से विख्यात है। एमपी में भी इंदौर का गणेशोत्सव विश्वप्रसिद्ध है। खास बात यह है कि यहां करीब 300 साल पहले ही सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई थी। इस बीच विख्यात खजराना मंदिर में गणेशोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।