9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन, 11 सितंबर के बाद 6 राशियों के लिए अच्छे संकेत

Shukra Gochar 2026: शुक्र करेंगे स्वाति नक्षत्र में प्रवेश, कुंडली में शुभ और कारक होने पर नौकरी में लाभ और धन संपत्ति के योग
2 min read
Google source verification

भारत

image

deepak deewan

Sep 09, 2026

Shukra Gochar

शुक्र गोचर (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन-संपत्ति, भौतिक सुखों का दाता माना गया है। 11 सितंबर को उनकी चाल बदल रही है। शुक्र इस दिन स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह राहु का नक्षत्र है। उनका शुक्र से मित्रवत संबंध है। राहु जब देने पर आता है तो अपार धन, प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ऐसे में शुक्र के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ जातकों की किस्मत खुल सकती है। सभी राशियों का इसका लाभ मिलेगा। जिनकी कुंडली में राहु और शुक्र की स्थिति अच्छी है उन्हें घर-वाहन का सुख मिलेगा। प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन में भी खुशी हासिल होगी। विशेषकर मेष, मिथुन, कन्या, धनु, मकर और कुंभ राशिवालों पर शुक्र का यह परिवर्तन बेहद फलदायी साबित हो सकता है।

शुक्र के परिवर्तन से सांसारिक जीवन में बदलाव

ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई बताते हैं कि शुक्र हालां​कि दैत्यों के गुरु हैं पर जीवन का हर भौतिक सुख वही देते हैं। ऐसे में उनकी चाल में बदलाव का देश-दुनिया में व्यापक असर दिखता है। शुक्र के परिवर्तन से सांसारिक जीवन में भी बदलाव होता है। वे इस समय तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में हैं। 2 दिन बाद शुक्र अपना नक्षत्र बदलकर स्वाति नक्षत्र में चले जाएंगे।

11 सितंबर यानि शुक्रवार को रात 11:19 बजे शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे

पंचांगों के अनुसार 11 सितंबर यानि शुक्रवार को रात 11:19 बजे शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वे यहां 24 अक्टूबर तक रहेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु और राशि तुला है। शुक्र और राहु का यह मेल कुछ लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में अपार सफलता प्रदान कर सकता है।

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र सप्तम भाव में रहने वाले हैं

ज्योतिषाचार्य पंडित अरुण बुचके के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र सप्तम भाव में रहने वाले हैं। इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। हालांकि इन्हें वाणी का थोड़ा ध्यान रखना होगा।

नेटवर्किंग, पब्लिक डीलिंग और पीआर से जुड़े सभी राशियों के जातकों के लिए ये अवधि अच्छी

नेटवर्किंग, पब्लिक डीलिंग और पीआर से जुड़े सभी राशियों के जातकों के लिए ये अवधि बहुत अच्छी साबित हो सकती है। शुक्र के स्वाति नक्षत्र में जाने से इन जातकों को नए क्लाइंट्स और बड़े फाइनेंशियल प्रॉफिट मिल सकते हैं। इन्हें ईगो दबाकर रखना होगा अन्यथा बनता काम बिगड़ सकता है।

Purnima 2026 – चंद्रमा की कृपा से ही मिल सकता है धन का सुख, पूर्णिमा पर ऐसे करें प्रसन्न

ये भी पढ़ें
पूर्णिमा पर चंद्रपूजन से होता है लाभ

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Sept 2026 06:38 pm

Published on:

09 Sept 2026 05:57 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन, 11 सितंबर के बाद 6 राशियों के लिए अच्छे संकेत

पत्रिका लाइव अपडेट

राजस्थान निकाय चुनाव 2026: कहीं EVM खराब, कहीं बूथ पर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

14 सिंतबर से चमक सकता करियर और कारोबार, जानिए किन राशियों को हो सकता है लाभ

Budh Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष

14 सितंबर को तीज के साथ गणेशोत्सव, जानें कब और कैसे होगी गणेश स्थापना, पूजा और व्रत की तिथि और विधि

14 september 2026 hartalika teej-ganeshotsav ganesh sthapana vidhi
धर्म-कर्म

Aaj Ka Rashifal 9 September 2026: करियर से प्रेम तक आज किसके पक्ष में रहेंगे सितारे? जानें दैनिक राशिफल में

aaj ka rashifal 9 september 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Budh Grah : व्यापारियों को मालामाल बना सकता है उच्च का बुध, गणेशजी के सरल मंत्र का कर सकते हैं जाप

ganeshji
धर्म/ज्योतिष

Hartalika Teej : 13 या 14 सितंबर, ज्योतिषाचार्यों से जानिए कब रख सकते हैं हरतालिका तीज व्रत

Hartalika Teej 2026 :
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.