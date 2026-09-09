शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन, 11 सितंबर के बाद 6 राशियों के लिए अच्छे संकेत

Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन-संपत्ति, भौतिक सुखों का दाता माना गया है। 11 सितंबर को उनकी चाल बदल रही है। शुक्र इस दिन स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह राहु का नक्षत्र है। उनका शुक्र से मित्रवत संबंध है। राहु जब देने पर आता है तो अपार धन, प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ऐसे में शुक्र के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ जातकों की किस्मत खुल सकती है। सभी राशियों का इसका लाभ मिलेगा। जिनकी कुंडली में राहु और शुक्र की स्थिति अच्छी है उन्हें घर-वाहन का सुख मिलेगा। प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन में भी खुशी हासिल होगी। विशेषकर मेष, मिथुन, कन्या, धनु, मकर और कुंभ राशिवालों पर शुक्र का यह परिवर्तन बेहद फलदायी साबित हो सकता है।