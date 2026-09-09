14 सिंतबर से चमक सकता करियर और कारोबार, जानिए किन राशियों को हो सकता है लाभ

Budh Uday 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें मुख्य रूप से बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है वे प्राय: कामयाब कारोबारी बनते हैं। बुध की शुभ स्थिति से व्यक्ति गणितज्ञ भी हो सकता है और ऐसे लोग गायक, वादक भी बनते हैं। 14 सितंबर को बुध ग्रह से जुड़ा एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। इस दिन वे अपनी उच्च राशि कन्या में उदय होंगे। पंचांग भेद के अनुसार कई जगहों पर यह तारीख 13 सितंबर भी बताई जा रही है। कन्या राशि में उदय होकर बुध कई लोगों का भाग्य बदल सकते हैं। विशेषकर मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ और मीन राशिवाले व्यापारियों को खासा लाभ हो सकता है। बुध देव अपनी उच्च राशि में उदय होकर सभी राशियों के लिए शुभ साबित होंगे। करियर में तरक्की के योग बनाएंगे।