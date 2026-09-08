Hartalika Teej : 13 या 14 सितंबर, ज्योतिषाचार्यों से जानिए कब रख सकते हैं हरतालिका तीज व्रत

Hartalika Teej : सनातन धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का बहुत महत्व है। यह दिन हरतालिका तीज के रूप में जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी युवतियां व्रत रखकर भगवान शिव और पार्वतीजी की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज व्रत, मनपसंद पति, सुखी दांपत्य जीवन, पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना से ​किया जाता है। सुहागिन महिलाएं और कुवांरी कन्याएं साल भर इस पर्व का इंतजार करती हैं। इस वर्ष हरतालिका तीज की तिथि पर भ्रम उत्पन्न हो गया है। पंचांग भेद के अनुसार 13 सितंबर और 14 सितंबर को हरतालिका व्रत बताया जा रहा है। इसपर हमने विख्यात धर्माचार्यों और ज्योतिषाचार्यों से बातचीत की। ज्यादातर विशेषज्ञोें ने हरतालिका तीज व्रत के लिए सही तारीख 14 सितंबर से बताई है। इसके पक्ष में शास्त्रोक्त तथ्य भी प्रस्तुत किए।