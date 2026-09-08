बुध का राशि परिवर्तन, सभी 12 राशियों पर पड़ेगा असर, मौसम, व्यपार सहित अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव संभव

Budh Gochar Kanya Rashi 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को एक शुभ ग्रह माना जाता है। बुध ग्रह मिथुन एवं कन्या राशि के स्वामी हैं। बुध ग्रह सूर्य और शुक्र के साथ मित्र भाव से तथा चंद्रमा से शत्रुतापूर्ण और अन्य ग्रहों के प्रति तटस्थ रहता है। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि बुध ग्रह 7 सितंबर को कन्या राशि में गोचर कर लिया है। अब ये ग्रह अपनी उच्च राशि में रहेगा। इससे सभी 12 राशियों सहित स्वास्थ्य, राजनीति, मौसम समेत कई क्षेत्रों में बदलाव देखे जा सकते है।