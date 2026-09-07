Pradosh Vrat : विवाह बाधा खत्म कर सकता यह व्रत, शुभ मुहूर्त में करें हनुमानजी की पूजा

Pradosh Vrat : वर्तमान दौर में शादियों में कई दिक्कतें आ रहीं हैं। अनेक जातक तो अच्छे केरियर, नाम-पैसा होने के बाद भी अविवाहित ही बैठे हैं। कुंडली के कुछ दोषों के कारण यह स्थिति बनती है। विवाह के इच्छुक ऐसे लोगोें के लिए शुभ समाचार है। 8 सितंबर को भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जिस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन आ रहा जिससे इसका महत्व और ज्यादा हो गया है। इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर शिवजी के साथ विधिविधान से हनुमानजी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे विवाह बाधा खत्म हो सकती है।