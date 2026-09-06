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संस्कारशाला के जन्माष्टमी समारोह में बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां, नन्हे कान्हा-राधा के रूप में सजे बच्चे, गूंजे राधे-कृष्ण के जयकारे

जन्माष्टमी के अवसर पर हुब्बल्ली में संस्कारशाला के बच्चों ने राधा-कृष्ण के मनमोहक रूप में सजकर उत्सव में भक्ति और उल्लास के रंग भर दिए। नन्हे कान्हा और राधा की आकर्षक वेशभूषा, नृत्य प्रस्तुतियों और बांसुरी की धुनों से समारोह स्थल कृष्णमय हो गया। बच्चों की प्रस्तुतियों के दौरान राधे-कृष्ण के जयकारे गूंजते रहे।
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हुबली

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ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Sep 06, 2026

जन्माष्टमी समारोह में संस्कारशाला के बच्चे सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति देते हुए।

जन्माष्टमी समारोह में संस्कारशाला के बच्चे सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति देते हुए।

राधा-कृष्ण वेशभूषा सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं
राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली, बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ एवं बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के संयुक्त तत्वावधान में बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा की ओर से संचालित संस्कारशाला के बच्चों के लिए जन्माष्टमी समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राधा-कृष्ण वेशभूषा सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

श्रेहान बने सर्वश्रेष्ठ कृष्ण, प्रियल पुरोहित सर्वश्रेष्ठ राधा
प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी आकर्षक वेशभूषा और प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। सामाजिक कार्यकर्ता एवं बिजनेस वूमन सीमा मारू ने निर्णायक के रूप में बच्चों की प्रस्तुतियों का अवलोकन किया। प्रतियोगिता में श्रेहान को सर्वश्रेष्ठ कृष्ण और प्रियल पुरोहित को सर्वश्रेष्ठ राधा चुना गया। कृष्ण एवं राधा की वेशभूषा में पहुंचे सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बच्चों ने नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। कृष्ण-राधा बने बच्चों ने बांसुरी की प्रस्तुति देकर भी खूब तालियां बटोरीं। अभिभावकों एवं बच्चों ने प्रस्तुतियों का आनंद लिया।

बालकृष्ण सराफ का जन्मोत्सव भी मनाया
समारोह में बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के संस्थापक सदस्य बालकृष्ण सराफ का जन्मोत्सव भी बाल
कृष्ण के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सराफ ने कहा कि संस्कारशाला बच्चों में भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने अधिकाधिक लोगों से संस्कारशाला से जुडऩे तथा बच्चों को नियमित रूप से संस्कारशाला भेजने का आह्वान किया। इस अवसर पर बालकृष्ण सराफ ने सभी अतिथियों का गौमाता की प्रतिमा एवं दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया।

विभिन्न समाज एवं संगठनों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
समारोह में पतंजलि योग समिति के कर्नाटक राज्याध्यक्ष योग गुरु भंवरलाल आर्य, बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली के उपाध्यक्ष चैनाराम चौधरी, महासचिव मालाराम देवासी बिठूजा, दक्षिण भारतीय विश्नोई समाज के अध्यक्ष बीरबल एम. विश्नोई साहू चौरा, विश्नोई समाज के वरिष्ठ सदस्य नैनाराम रामजी का गोल, राजस्थान राजपूत समाज परिषद के अध्यक्ष पर्बतसिंह खींची वरिया, राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के अध्यक्ष भूरसिंह राजपुरोहित पटाऊ, उपाध्यक्ष शैतानसिंह मायलावास, सह सचिव रमेश कुमार आमलारी, ट्रस्टी शंकरसिंह ऊण, वरिष्ठ सदस्य नाथूसिंह राजपुरोहित पराखिया, भीमराज राजपुरोहित ओडवाड़ा, सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य बाबूलाल सीरवी, क्षत्रिय घांची समाज हुब्बल्ली के अध्यक्ष वेलाराम घांची, भगवानलाल प्रजापत, सुरेश कुमार राजपुरोहित आसोतरा, हरीसिंह राजपुरोहित बालेरा, बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के वरिष्ठ सदस्य राजेश रावल, महावीर वैष्णव, रावतसिंह राजपुरोहित और जीतेन्द्र पुरोहित सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

जन्माष्टमी पर्व की महत्ता
कार्यक्रम के प्रारंभ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकारों तथा जन्माष्टमी पर्व की महत्ता पर प्रकाश डाला। समारोह के दौरान राधे-कृष्ण के जयकारे गूंजते रहे और बच्चों के उत्साह ने आयोजन को यादगार बना दिया।

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Updated on:

06 Sept 2026 09:15 pm

Published on:

06 Sept 2026 09:15 pm

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