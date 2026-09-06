संस्कारशाला के जन्माष्टमी समारोह में बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां, नन्हे कान्हा-राधा के रूप में सजे बच्चे, गूंजे राधे-कृष्ण के जयकारे

विभिन्न समाज एवं संगठनों के प्रतिनिधि रहे मौजूद

समारोह में पतंजलि योग समिति के कर्नाटक राज्याध्यक्ष योग गुरु भंवरलाल आर्य, बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली के उपाध्यक्ष चैनाराम चौधरी, महासचिव मालाराम देवासी बिठूजा, दक्षिण भारतीय विश्नोई समाज के अध्यक्ष बीरबल एम. विश्नोई साहू चौरा, विश्नोई समाज के वरिष्ठ सदस्य नैनाराम रामजी का गोल, राजस्थान राजपूत समाज परिषद के अध्यक्ष पर्बतसिंह खींची वरिया, राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के अध्यक्ष भूरसिंह राजपुरोहित पटाऊ, उपाध्यक्ष शैतानसिंह मायलावास, सह सचिव रमेश कुमार आमलारी, ट्रस्टी शंकरसिंह ऊण, वरिष्ठ सदस्य नाथूसिंह राजपुरोहित पराखिया, भीमराज राजपुरोहित ओडवाड़ा, सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य बाबूलाल सीरवी, क्षत्रिय घांची समाज हुब्बल्ली के अध्यक्ष वेलाराम घांची, भगवानलाल प्रजापत, सुरेश कुमार राजपुरोहित आसोतरा, हरीसिंह राजपुरोहित बालेरा, बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के वरिष्ठ सदस्य राजेश रावल, महावीर वैष्णव, रावतसिंह राजपुरोहित और जीतेन्द्र पुरोहित सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।