कोई कान्हा बना, कोई राधा… आधुनिक दौर में भी नन्हे कदमों से जीवंत हो रही कृष्ण जन्माष्टमी की परंपरा

आपकी तस्वीर बनेगी शहर की पहचान

मोबाइल और डिजिटल दौर में बचपन भले ही बदल गया हो, लेकिन श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का आकर्षण आज भी बरकरार है। जन्माष्टमी के अवसर पर शहर में कहीं नन्हे कान्हा बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं तो कहीं राधा के रूप में सजी बच्चियों की मासूम मुस्कान मन मोह रही है। घरों से लेकर मंदिरों तक कृष्ण-राधा की वेशभूषा में बच्चों की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आधुनिक दौर में भी हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं नई पीढ़ी से जुड़ रही हैं। जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व है। यह केवल धार्मिक आस्था का अवसर नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, धर्म और जीवन में सकारात्मकता का संदेश देने वाला पर्व भी है। कृष्ण का बाल रूप बच्चों को सहज रूप से आकर्षित करता है। यही कारण है कि जन्माष्टमी पर माता-पिता अपने बच्चों को कान्हा और राधा की वेशभूषा में सजाकर इस पर्व की खुशियां साझा करते हैं। आज जब बच्चों का अधिक समय मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल मनोरंजन में बीत रहा है, ऐसे आयोजनों का महत्व और बढ़ जाता है। कृष्ण बनकर बच्चा जब मुरली, मोरपंख और पीतांबर धारण करता है या राधा के रूप में सजता है, तो वह केवल एक तस्वीर का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि परिवार की परंपरा और संस्कृति से भी जुड़ता है। इन छोटी-छोटी गतिविधियों के माध्यम से अभिभावक बच्चों को भारतीय संस्कृति और त्योहारों की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं।