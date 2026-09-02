रामदेव उत्सव मंडल की मेजबानी में बाबा रामदेव भवन में 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम

श्री रामदेव उत्सव मंडल की ओर से शुक्रवार 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक चलेगा। इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति, पूजा-अर्चना, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के साथ आयोजन का विशेष आकर्षण रहेगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से परिवार सहित महोत्सव में शामिल होकर धर्म और भक्ति के इस पर्व का आनंद लेने का आग्रह किया है।