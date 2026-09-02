नानी बाई रो मायरो: नरसी भक्त की अटूट आस्था ने भावविभोर किया, भजनों से कृष्णमय हुआ वातावरण

मेरे प्यारो नंदलाल…

मेरे प्यारो नंदलाल… जैसे भजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं ने कृष्ण प्रेम में भाव-विभोर होकर भक्ति का आनंद लिया। कृष्ण का रस अत्यंत मधुर है और भगवान सदैव अपने भक्तों को प्राप्त करने का मार्ग सिखाते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भी शरणागति और समर्पण का संदेश दिया। जिस भाव से हम परमात्मा को देखते हैं, उसी भाव से परमात्मा की अनुभूति होती है। कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण ने कहा कि जिसके पास संसार की सारी संपत्ति होती है, वह भी प्रेम का भूखा हो सकता है। भगवान को धन-दौलत नहीं, बल्कि भक्त का प्रेम और समर्पण चाहिए। इसलिए जीवन में संयम रखना चाहिए और अहंकार का त्याग करना चाहिए।