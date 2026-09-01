आचार्य दिव्येशचन्द्र सागर बोले— संस्कारों की नींव मजबूत होगी तो युवा सही दिशा चुनेंगे

प्रश्न: परिवारों में बढ़ते विवाद और तलाक के मामलों को लेकर आपका क्या कहना है?

आचार्य दिव्येशचन्द्र सागर: परिवार में प्रेम, वात्सल्य और एक-दूसरे के प्रति सम्मान कम होने से समस्याएं बढ़ती हैं। पति-पत्नी के रिश्ते में अहंकार का भाव आ जाए तो छोटी-छोटी बातें भी विवाद का कारण बन जाती हैं। पहले संयुक्त परिवारों में एक-दूसरे के सुख-दु:ख में साथ रहने की भावना अधिक थी। परिवार के बड़े-बुजुर्ग बच्चों को संस्कार देते थे। आज एकल परिवारों में संवाद और पारिवारिक मार्गदर्शन कम हुआ है। धन और स्वार्थ को रिश्तों से ऊपर रखने के बजाय प्रेम, त्याग और समझ को महत्व देना चाहिए।