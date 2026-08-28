मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे… भजन पर झूमे श्रद्धालु

माता सीता के हरण का प्रसंग सुनाया

रामायण के प्रसंगों का वर्णन करते हुए कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण ने माता सीता के हरण का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि माता सीता जब साधु को भिक्षा देने के लिए आगे आती हैं, तब रावण अपने वास्तविक चरित्र में आ जाता है। अहंकार से भरा रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने साथ ले जाता है। सीता की खोज में भगवान राम पेड़-पौधों और प्रकृति से भी माता जानकी के बारे में पूछते हैं। इसी दौरान घायल जटायु भगवान राम को बताता है कि रावण सीता को उठाकर ले गया है। जटायु के अंतिम संस्कार का प्रसंग बताते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। यह प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावुक हो गए।