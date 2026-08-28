28 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हुबली

मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे… भजन पर झूमे श्रद्धालु

संतों का आशीर्वाद जीवन को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु बनाने से पहले सोच-विचार करना चाहिए, क्योंकि गुरु का कार्य साधक को सही मार्ग दिखाकर परमात्मा तक पहुंचाना है। यह बात गब्बुर गली स्थित बाबा रामदेव भवन में चल रही श्रीराम कथा के दौरान कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण ने कही।
2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Aug 28, 2026

श्रीराम कथा में प्रवचन करतीं कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण।

श्रीराम कथा में प्रवचन करतीं कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण।

माता सीता के हरण का प्रसंग सुनाया
रामायण के प्रसंगों का वर्णन करते हुए कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण ने माता सीता के हरण का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि माता सीता जब साधु को भिक्षा देने के लिए आगे आती हैं, तब रावण अपने वास्तविक चरित्र में आ जाता है। अहंकार से भरा रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने साथ ले जाता है। सीता की खोज में भगवान राम पेड़-पौधों और प्रकृति से भी माता जानकी के बारे में पूछते हैं। इसी दौरान घायल जटायु भगवान राम को बताता है कि रावण सीता को उठाकर ले गया है। जटायु के अंतिम संस्कार का प्रसंग बताते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। यह प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावुक हो गए।

शबरी की प्रतीक्षा ने बांधा भक्ति का समां
कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण ने माता शबरी की भक्ति का भी भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने बताया कि शबरी निरंतर राम नाम का जाप करते हुए प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करती रहीं। कथा के दौरान मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे…भजन गूंजा तो श्रद्धालु भक्ति में झूम उठे। पूरा वातावरण राममय हो गया। सुभद्रा कृष्ण ने कहा कि भगवान राम को बाहर नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन, हृदय और चित्त में खोजना चाहिए। भगवान भाव और समर्पण के भूखे हैं। जीवन में धर्म, सत्य और सही मार्ग को अपनाकर ही परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है।

धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह
कथावाचिका ने श्रद्धालुओं से रामायण, श्रीमद्भगवद्गीता और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने तथा मीरा बाई और पद्मावती जैसी भक्त महिलाओं के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपने अधिकार का त्याग कर किसी को देना ही दान है। जीवन में त्याग, सेवा और सद्भाव को अपनाने से मन निर्मल होता है। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों के साथ भगवान राम के जयकारे लगाए। कथा स्थल पर महिलाओं की विशेष उपस्थिति रही।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Aug 2026 08:02 pm

Published on:

28 Aug 2026 08:00 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे… भजन पर झूमे श्रद्धालु

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

नेत्रहीन बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन, राखी बांधकर बढ़ाया अपनत्व

रक्षाबंधन महोत्सव में हाथों पर बंधी राखियां दिखाकर खुशी से झूमते नेत्रहीन बच्चे।
हुबली

श्रीराम कथा के दौरान राम-लक्ष्मण, वनगमन और केवट प्रसंगों से जीवन मूल्यों का संदेश

श्रीराम कथा का श्रवण करातीं कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण तथा राम-सीता के पात्र।
हुबली

दिव्यांग बच्चों की कलाई पर स्नेह की राखी, सेवा का संदेश

हुब्बल्ली के विश्वकर्मा महिला एवं मक्कल हैंडिकैप्ड स्कूल में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में एक बच्चे की कलाई पर राखी बांधती कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण एवं अन्य महिलाएं।
हुबली

किताबों से आगे सीखने की पाठशाला बना ‘अक्षर वनÓ, रायचूर के सरकारी शिक्षक ने स्कूल परिसर को बनाया ज्ञान का खुला संसार

रायचूर के केसरट्टी गांव स्थित सरकारी स्कूल परिसर में बनाया गया 'अक्षर वनÓ, जहां शिलापट्टों और दीवारों के माध्यम से बच्चों को रोचक तरीके से शिक्षा दी जा रही है।
हुबली

श्रीराम के आदर्शों को जीवन में उतारें बच्चे, संस्कारों से बनेगा उज्ज्वल भविष्य

हुब्बल्ली के बाबा रामदेव भवन में अयोध्या से आईं कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण ने बच्चों को श्रीराम के आदर्शों और संस्कारों की जानकारी दी।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.