श्रीराम के आदर्शों को जीवन में उतारें बच्चे, संस्कारों से बनेगा उज्ज्वल भविष्य

प्रतिभा का प्रदर्शन

कार्यक्रम में बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के संस्थापक सदस्य बालकृष्ण सराफ, पंडित जेठमल श्रीमाली, राजेश रावल, महेन्द्र सोलंकी सेन सहित सत्संग सुधा के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बालकृष्ण सराफ और पंडित जेठमल श्रीमाली ने भी बच्चों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों के महत्व की जानकारी दी।