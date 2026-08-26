दिव्यांग बच्चों की कलाई पर स्नेह की राखी, सेवा का संदेश

बच्चों को आगे बढऩे का दिया संदेश

सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकारिणी सदस्य कांतिलाल पुरोहित ओडवाड़ा की ओर से बच्चों के लिए राखी एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने भी समारोह को संबोधित करते हुए बच्चों को जीवन में निरंतर आगे बढऩे और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य हासिल करने की सीख दी। समारोह के प्रारंभ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकारों की जानकारी दी। उन्होंने रक्षाबंधन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में संवेदना, भाईचारे और अपनत्व की भावना को मजबूत करते हैं।