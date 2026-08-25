किताबों से आगे सीखने की पाठशाला बना ‘अक्षर वनÓ, रायचूर के सरकारी शिक्षक ने स्कूल परिसर को बनाया ज्ञान का खुला संसार

सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण संसाधनों की कमी के बीच कर्नाटक के रायचूर जिले के एक शिक्षक ने बच्चों के लिए सीखने का ऐसा अनूठा संसार तैयार किया है, जहां किताबों के साथ-साथ प्रकृति के बीच भी ज्ञान हासिल किया जा सकता है। लिंगसुगूर तालुक के केसरट्टी गांव स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक वीरेश तेरदल की पहल से स्कूल परिसर में 'अक्षर वनÓ विकसित किया गया है। यह पहल अब बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है।

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