श्रीराम कथा के दौरान राम-लक्ष्मण, वनगमन और केवट प्रसंगों से जीवन मूल्यों का संदेश

वनगमन प्रसंग ने किया भावुक

कथावाचिका ने कहा कि भगवान राम सबको साथ लेकर चलने वाले और पिता के समान सबकी सेवा करने वाले आदर्श पुरुष हैं। वनगमन के समय भी उन्होंने अयोध्यावासियों का सम्मान किया और सभी को प्रणाम किया। कथा में आगे केवट प्रसंग का भी वर्णन किया गया, जिसमें केवट ने भगवान श्रीराम के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव प्रकट किया। श्रीराम के वनगमन के प्रसंग का वर्णन करते हुए कथावाचिका ने अयोध्यावासियों की भावनाओं का मार्मिक चित्रण किया। राम के वन जाने की बात सुनकर माता कौशल्या सहित सभी की आंखों में आंसू आ गए। अयोध्यावासी भी राम के साथ चलने को तैयार हो गए। उनके मन में भाव था कि उन्होंने अभी राम को जी भरकर देखा भी नहीं है, इसलिए कुछ देर और ठहर जाइए।