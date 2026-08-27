नेत्रहीन बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन, राखी बांधकर बढ़ाया अपनत्व

मेहनत और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें

रोटरी क्लब ऑफ विद्यानगर की अध्यक्ष मीनल शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आप भले ही देख नहीं सकते, लेकिन अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के साथ संगीत एवं गायन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ईश्वर ने उन्हें बहुत अच्छा कंठ दिया है। मीनल शाह ने कहा कि बच्चों ने आगे बढऩे का लक्ष्य तय किया है, इसलिए उन्हें स्वयं को कभी हीन या छोटा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढऩे की प्रेरणा दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जरूरत पडऩे पर रोटरी क्लब भविष्य में भी इस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगा।