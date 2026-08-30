30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हुबली

संस्कारों की सीख से खिला बच्चों का उत्साह, कविता सुनाने वालों को मिला विशेष सम्मान

बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के तत्वावधान में हुब्बल्ली (कर्नाटक) के गब्बुर गली स्थित खेतेश्वर भवन में बच्चों के लिए संस्कारशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई। संस्कारशाला में बच्चों को धर्म, संस्कृति और जीवन में संस्कारों के महत्व से परिचित कराया गया।
2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Aug 30, 2026

संस्कारशाला में कविता पाठ के बाद पुरस्कार प्राप्त करते बच्चे। साथ में आयोजक एवं अतिथि।

संस्कारशाला में कविता पाठ के बाद पुरस्कार प्राप्त करते बच्चे। साथ में आयोजक एवं अतिथि।

सनातन संस्कृति को रखें जीवंत
सुभद्रा कृष्ण सेवा संस्थान अयोध्या की संस्थापिका एवं कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण ने बच्चों को रामचरितमानस, गीता, रामायण और भागवत पुराण की शिक्षाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्कार केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और जीवनशैली का हिस्सा होने चाहिए। पर्व-त्योहारों की परंपराओं को समझकर और अगली पीढ़ी तक पहुंचाकर ही सनातन संस्कृति को जीवंत रखा जा सकता है।

संस्कारों से जुड़े रहने के लिए किया प्रेरित
उन्होंने बच्चों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ मंच पर आकर अपनी प्रस्तुतियां दीं। कविता की आठ पंक्तियां सुनाने वाले बच्चों को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे और अन्य बच्चों में भी मंच पर प्रस्तुति देने का उत्साह नजर आया।

कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित
इस अवसर पर बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के संस्थापक सदस्य बालकृष्ण सराफ, पंडित जेठमल श्रीमाली, राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के अध्यक्ष भूरसिंह राजपुरोहित, वरिष्ठ सदस्य नाथूसिंह राजपुरोहित तथा सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल सीरवी ने विचार व्यक्त किए। राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के सह सचिव रमेश कुमार राजपुरोहित ने कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण का शॉल एवं माल्यार्पण से सम्मान किया। अयोध्या से पधारीं मीरा शर्मा का भी दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के वरिष्ठ सदस्य राजेश रावल, महावीर वैष्णव, गौरव शर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Aug 2026 06:56 pm

Published on:

30 Aug 2026 06:52 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / संस्कारों की सीख से खिला बच्चों का उत्साह, कविता सुनाने वालों को मिला विशेष सम्मान

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

सुन्दरकांड की संगीतमय प्रस्तुति से गूंजा बाबा रामदेव भवन, राम भक्ति में डूबे श्रद्धालु

कथा से पूर्व संगीतमय सुन्दरकाण्ड की प्रस्तुति देती कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण एवं श्रद्धालु महिलाएं।
हुबली

मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे… भजन पर झूमे श्रद्धालु

श्रीराम कथा में प्रवचन करतीं कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण।
हुबली

नेत्रहीन बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन, राखी बांधकर बढ़ाया अपनत्व

रक्षाबंधन महोत्सव में हाथों पर बंधी राखियां दिखाकर खुशी से झूमते नेत्रहीन बच्चे।
हुबली

श्रीराम कथा के दौरान राम-लक्ष्मण, वनगमन और केवट प्रसंगों से जीवन मूल्यों का संदेश

श्रीराम कथा का श्रवण करातीं कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण तथा राम-सीता के पात्र।
हुबली

दिव्यांग बच्चों की कलाई पर स्नेह की राखी, सेवा का संदेश

हुब्बल्ली के विश्वकर्मा महिला एवं मक्कल हैंडिकैप्ड स्कूल में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में एक बच्चे की कलाई पर राखी बांधती कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण एवं अन्य महिलाएं।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.