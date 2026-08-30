संस्कारों की सीख से खिला बच्चों का उत्साह, कविता सुनाने वालों को मिला विशेष सम्मान

कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित

इस अवसर पर बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के संस्थापक सदस्य बालकृष्ण सराफ, पंडित जेठमल श्रीमाली, राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के अध्यक्ष भूरसिंह राजपुरोहित, वरिष्ठ सदस्य नाथूसिंह राजपुरोहित तथा सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल सीरवी ने विचार व्यक्त किए। राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के सह सचिव रमेश कुमार राजपुरोहित ने कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण का शॉल एवं माल्यार्पण से सम्मान किया। अयोध्या से पधारीं मीरा शर्मा का भी दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के वरिष्ठ सदस्य राजेश रावल, महावीर वैष्णव, गौरव शर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।