सुन्दरकांड की संगीतमय प्रस्तुति से गूंजा बाबा रामदेव भवन, राम भक्ति में डूबे श्रद्धालु

हुब्बल्ली के गब्बुर गली स्थित बाबा रामदेव भवन में चल रही श्रीराम कथा से पूर्व सुन्दरकांड की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। भक्ति गीतों और संगीतमय पाठ से पूरा कथा परिसर राममय हो गया। श्रद्धालुओं ने भाव-विभोर होकर सुन्दरकांड का श्रवण किया और भगवान राम व हनुमान के जयकारे लगाए। इसके बाद कथावाचिका सुभद्रा कृष्ण ने श्रीराम कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान राम की हनुमान से भेंट, सुग्रीव से मित्रता और माता सीता की खोज के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन किया।

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