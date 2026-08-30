कजरी तीज: बदला परदेस, नहीं बदली अपनों की याद, राजस्थान से हुब्बल्ली तक आज भी जिंदा है मायके और मिट्टी से जुड़ाव

मिट्टी से जुड़ी यादों को फिर से जीने का अवसर

हुब्बल्ली समेत उत्तर कर्नाटक में बसे राजस्थानी परिवारों की महिलाओं के लिए कजरी तीज सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि मायके, बचपन और अपनी मिट्टी से जुड़ी यादों को फिर से जीने का अवसर है। फर्क इतना है कि पहले परदेस पति के लिए था, आज कई महिलाओं के लिए यही परदेस उनका अपना शहर बन चुका है। राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों से वर्षों पहले हुब्बल्ली आकर बसे परिवारों की महिलाएं अब यहीं की जिंदगी का हिस्सा हैं। बच्चों की पढ़ाई, परिवार का कारोबार और वर्षों से बनी सामाजिक पहचान ने हुब्बल्ली को उनका घर बना दिया है। फिर भी सावन और तीज आते ही राजस्थान का गांव, मायके का आंगन और रिश्तेदारों के साथ मनाया गया त्योहार आंखों के सामने आ जाता है।