रामनाम की गूंज के बीच पूर्ण हुई श्रीराम कथा, हवन में श्रद्धालुओं ने दी आहुतियां

भगवान राम के जीवन प्रसंगों का वर्णन

समापन दिवस पर कथा वाचिका सुभद्रा कृष्ण ने राम-रावण युद्ध और भगवान राम के जीवन प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहा कि रावण शिव का परम भक्त और वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसके जीवन में अहंकार का प्रवेश हुआ। राम के सामने रावण शत्रु के रूप में खड़ा था और दोनों के बीच धर्म-अधर्म का निर्णायक युद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में त्याग किया और सदैव दूसरों को दिया। राम का जीवन त्याग, मर्यादा और समर्पण का प्रतीक है। रामकथा का श्रवण मनुष्य के भीतर वैराग्य और आत्मचिंतन का भाव जगाता है। उन्होंने कहा कि जहां राम का नाम होता है, वहां हनुमान की उपस्थिति स्वत: हो जाती है।