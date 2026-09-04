हुब्बल्ली में गूंजा गुरु जम्भेश्वर भगवान का संदेश, प्रकृति संरक्षण का लिया संकल्प, समाज की एकता पर दिया जोर

भक्ति के साथ प्रकृति और जीवों की रक्षा का संदेश

दक्षिण भारतीय विश्नोई समाज के अध्यक्ष बीरबल एम. विश्नोई ने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि गुरु जम्भेश्वर भगवान ने समाज को केवल भक्ति का मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि जीवों के प्रति दया, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, पेड़-पौधों एवं पर्यावरण की रक्षा, सदाचार, संयम और आपसी प्रेम-भाईचारे का संदेश दिया। यही विश्नोई समाज की पहचान और सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी का पाहल केवल धार्मिक आयोजन नहीं है। यह समाजबंधुओं के एक-दूसरे से मिलने, सुख-दुख साझा करने, पुरानी दूरियां मिटाने और बच्चों को समाज की संस्कृति एवं संस्कारों से जोडऩे का अवसर भी है। आज के समय में परिवार और समाज के सामूहिक रूप से मिलने के अवसर कम होते जा रहे हैं। ऐसे में होली मिलन और जन्माष्टमी का पाहल समाज को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण माध्यम है।