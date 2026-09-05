रामदेव उत्सव मंडल: हुब्बल्ली में जन्माष्टमी महोत्सव में गूंजा कान्हा का जयकारा, बालिकाओं ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां

भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना

रामदेव उत्सव मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म और भक्ति के इस पर्व का आनंद लिया। महोत्सव के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना एवं भक्ति कार्यक्रमों के साथ बालक-बालिकाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक और नृत्य प्रस्तुतियां दीं। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बच्चों में विशेष उत्साह नजर आया। बालिकाओं की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया।