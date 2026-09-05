Janmashtami 2026: नन्हे कान्हा और राधा बने बच्चों की तस्वीरों ने जीता दिल, राजस्थान पत्रिका के फोटो अभियान को शानदार प्रतिसाद

मोरपंख सजा मुकुट, हाथों में बांसुरी, पीतांबर में सजे नन्हे कान्हा और रंग-बिरंगे परिधानों में सजी प्यारी राधाएं... भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर बच्चों की इन मनमोहक अदाओं ने हर किसी का दिल जीत लिया। हुब्बल्ली सहित आसपास के क्षेत्रों में भक्ति और उल्लास के माहौल के बीच राजस्थान पत्रिका की ओर से चलाए गए आपके शहर के कृष्ण-राधा फोटो अभियान को भी शानदार प्रतिसाद मिला।

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