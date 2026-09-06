Saptahik Rashifal 7-13 September 2026: इस सप्ताह किसका साथ देंगे सितारे? जानें पैसा, करियर और प्रेम का पूरा हाल

वातावरण और परिस्थितियों आपको प्रभावित कर सकती है। भावनात्मक कार्य में फंसने के बजाय दर्शन की तरह तटस्थ रहकर स्थिति को देख पाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। रिश्तों और साझेदारी में भावनात्मक उथल-पुथल से बचें।विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त और सक्रिय रहेंगे। आध्यात्मिक खोज ज्ञानवर्धक और स्फूर्ति दायक होगी। दिल और दिमाग अलग-अलग दिशाओं में खींचेंगे। द्वंद्व और झगड़े से सावधान रहें अन्यथा आपकी अधिकांश ऊर्जा इन्हीं में क्षीन हो जाएगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आएंगे। तनाव से बचने के लिए योग करते रहें।