Saptahik Rashifal 6-12 September 2026: सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का अगला सप्ताह? जाने Weekly Horoscope में

आपको वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। आपके अपने भी इस हफ्ते किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। आपके लिए सलाह है कि जो भी बोलें तोल मोल कर बोलें। साथ ही आपके सितारे बताते हैं कि इस हफ्ते आपको विवादित मुद्दों को आंच देने से बचना चाहिए। कारोबार व्यापार में आपको प्रतिद्वंद्वियों से चुनौती मिल सकती है। आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए दूसरों नकल करने के चक्कर में नुकसान हो सकता है। आपके लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने खानपान पर ध्यान दें नहीं तो बीमार हो सकते हैं। अगर आप पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उसके इलाज में लापरवाही न करें। प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम उठाएं। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं को सम्मान देना होगा। जो लोग तकनीकी काम से जुड़े हुए हैं या जिनके काम का संबंध विदेश से है उनको फायदा हो सकता है।