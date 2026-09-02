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Aaj Ka Rashifal 2 September 2026: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन, जानें शुभ रंग और जरूरी संकेत

Aaj Ka Rashifal- 2 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Sep 02, 2026

aaj ka rashifal 2 september 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 2 September 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 2 September 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 2 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं। लग्नेश की स्थिति के कारण निर्णय लेने में दुविधा महसूस करेंगे। नए समझौतो से बड़े आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रहेगी।

शुभ रंग- गोल्डन कलर
शुभ अंक- 3

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि को सम्बंधित पक्षों की वायदा खिलाफी से परेशानी उठानी पड़ सकती है। भावनात्मक रिश्तों से भरपूर समर्थन मिलेगा। धार्मिक और मांगलिक आयोजन का हिस्सा हो सकते हैं।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 8

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि के वायदे पूरे होंगे। पुराने सहयोगियों से मुलाकात सुखद रहेगी। मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में धन कमाने के संयोग बनेंगे। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं।

शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक- 7

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि के जीवन शैली में बदलाव होंगे। नए अनुबंध से भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करेंगे। पेरेंट्स के साथ वार्तालाप में पारदर्शिता रखनी होगी।

शुभ रंग: क्रीम कलर
शुभ अंक: 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि को कारोबारी मामलों में भाग्य का समर्थन प्रबल रहेगा। पुराने विवादों को भूल कर आगे बढ़ने का समय है। पेरेंट्स के विचारों का सम्मान करने से पुण्य लाभ मिलेगा।

शुभ रंग: ग्रीन कलर
शुभ अंक: 9

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि को खोई हुई वस्तु मिलने या रूठे हुए लोगों से सुलह का दिन हो सकता है। यात्रा टालना श्रेयकर रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

शुभ रंग- डार्क ब्राउन कलर
शुभ अंक- 4

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि के जातक विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने की संभावना रहेगी। मधुर संबंधों की मधुरता और बढ़ने के संयोग बनेगें।

शुभ रंग- डायमंड ब्राइट कलर
शुभ अंक- 1

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि को मंत्रणाएं गुप्त रखनी होगी। प्रतिस्पर्धा से दूरी बनाएं। पारिवारिक मामलों में विचारों की भिन्नता का आदर करें। मन को शांत रखने से समस्याऐं छोटे रूप में रहेगी।

शुभ रंग- रेड कलर
शुभ अंक- 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि का समय की अनुकूलता का लाभ किसी खास तरह की कार्य शैली में छिपा हो सकता है। सही लक्ष्यों का चुनाव बड़ी सफलता दे सकता है। प्रेम केवल शब्दों में अभिव्यक्त होगा।

शुभ रंग- पर्पल कलर
शुभ अंक-8

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि के लिए धन लाभ के साथ कार्य शैली की भी सराहना होगी। भाग्य की मदद मिलेगी। शब्दों की कोमलता से भाई बहनों से निकटता बढ़ेगी।

शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 6

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि को कार्यों में आक्रामकता का भाव कम करना होगा। वैवाहिक जीवन में तनाव की संभावना रहेगी। शेयर मार्केट से लाभान्वित हो सकते हैं।

शुभ रंग- ऑरेंज कलर
शुभ अंक- 9

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि को व्यवसाय में नए अनुभव से गुजरना पड़ सकता है। धार्मिक कार्यक्रमो में भागीदारी बढ़ेगी। किसी बात से आशंकित रह सकते हैं।

शुभ रंग-ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 2

Masik Rashifal September 2026: सितंबर में किस राशि को रहना होगा सतर्क, किसके हिस्से आएगा लाभ? जानें मासिक राशिफल में

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Published on:

02 Sept 2026 05:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 2 September 2026: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन, जानें शुभ रंग और जरूरी संकेत

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