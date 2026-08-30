Saptahik Rashifal 30 August-5 September 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर के प्रारंभिक दिन? जानें साप्ताहिक राशिफल में

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आपको महत्वपूर्ण कार्यों में संघर्ष करना पड़ सकता है। यदि कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है तो उसके लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातक अपने धैर्य और साहस को बनाए रखें और भूलकर भी किसी के बहकावे में न आएं। इस सप्ताह आपको भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा अन्यथा बाद में आपको गलत फैसले के लिए पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। इस दौरान आपकी सामाजिक क्षेत्र में नई जान-पहचान बनेगी। इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य रहेगी और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। घरेलू महिलाओं का मन पूजा-पाठ, आदि क्रियाकलापों में बढ़ेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको पूंजी निवेश सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी योजना के संबंध में निर्णय लेते समय सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। संपत्ति क्रय-विक्रय में सावधानी बरतें, हानि होने की आशंका हो सकती है। प्रेम संबंधों में किसी भी मतभेद को परस्पर बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। इस सप्ताह जीवनसाथी और परिवार के लिए कम समय निकाल पाने के कारण आपका मन थोड़ा उदास रहेगा।