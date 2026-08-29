Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: दैनिक राशिफल में जानें क्या कहते है 12 राशियों के आज के सितारे?

Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: आज रक्षाबंधन के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 29 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।