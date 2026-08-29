Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: दैनिक राशिफल में जानें क्या कहते है 12 राशियों के आज के सितारे?

Aaj Ka Rashifal 29 August 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)
Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: आज रक्षाबंधन के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 29 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।
मेष राशि को प्राथमिकता पहले से तय करके ही दिन की शुरुआत करनी होगी। सही उपयोग किया तो विशेष आर्थिक उपलब्धियां वाला समय बन सकता है। वाहन सावधानी से चलाए।
शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 3
वृषभ राशि के लिए पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच सही संतुलन रखना होगा। उच्च अधिकारियों की अपेक्षाओ का तनाव रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को सावधानी रखनी होगी।
शुभ रंग- लैवेंडर कलर
शुभ अंक- 7
मिथुन राशि को भाग्य का समर्थन लेना है तो कड़ी मेहनत से गुजरना होगा। भावनात्मक रिश्तों में भरोसा कम हो सकता है। भाई बहनों से व्यवहार में बदलाव महसूस होगा।
शुभ रंग- डार्क ब्राउन
शुभ अंक- 9
कर्क राशि के जातक जॉब और करियर को लेकर चिंतित रह सकते हैं। पुराने भावनात्मक संबंधों में सुरक्षा को अधिक महत्व देना होगा। यात्रा टालना सही रहेगा।
शुभ रंग: पर्पल कलर
शुभ अंक: 8
सिंह राशि तनाव मुक्त दिखाई देंगे। परिश्रम का उचित मूल्य शीघ्रता से मिलेगा। परिवार के लिए मांगलिक कार्यों हेतु किये गए प्रयासों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है।
शुभ रंग: ऑरेंज कलर
शुभ अंक: 1
कन्या राशि वाले किसी खास मुद्दे के कारण विचलित रह सकते हैं। सूचनाओं का सही विश्लेषण करना होगा डर या तनाव में फैसला लेने से बचे।
तुला राशि वाले तकनीकी और कला के सही संयोजन से अद्भुत परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। धन धीमी गति से आयेगा पर आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा।
शुभ रंग- डायमंड कलर
शुभ अंक- 2
वृश्चिक राशि को बढ़ी हुई अपेक्षाओं के दबाव में कड़ी मेहनत कम मूल्य पर करनी पड़ सकती है। परिणाम की श्रेष्ठता भविष्य के मुकाम तय करेगी। मित्रों से मुलाकात ऊर्जा देगी।
शुभ रंग- पीकॉक ब्ल्यू
शुभ अंक- 5
धनु राशि के लिए नए परिचय मजबूत संबंधों में बदलने की संभावना रहेगी। इंटरव्यू में सफलता व्यापार योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत और सफल व्यवसायिक यात्राएं हो सकती हैं।
शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक- 3
मकर राशि वाले वार्तालाप में अपना पक्ष समझाने में दिक्कत महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के मुद्दे पर अतिरिक्त ध्यान दें। रुका हुआ धन मिलने की संभावना रहेगी।
शुभ रंग-एमरल्ड कलर
शुभ अंक- 6
कुंभ राशि को बिना प्रयास अतिरिक्त सुविधाएं मिलेगीं। अपने विचारों और निर्णयों पर भरोसा बढ़ेगा। विरोधियों पर स्पष्ट जीत मिल सकती है।
शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 9
मीन राशि के लिए संतान के व्यवहार और कार्यों से मन में चिंताएं बढ़ेगी। पुराने रोग उभर सकते हैं। धन संबंधित मामलों में प्रतीक्षा का फल मीठा होगा।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग