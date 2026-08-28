Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: रक्षाबंधन और चंद्रग्रहण के दिन क्या कहते है 12 राशियों के सितारे? जानें दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: आज रक्षाबंधन के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 28 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।