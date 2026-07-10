Higher Education in TN : कुलपति विवाद की आंच से प्रभावित तमिलनाडु की उच्च शिक्षा

चेन्नई. तमिलनाडु में राज्यपाल और सरकार के बीच कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर खींचतान ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को जकड़ लिया है। मद्रास विश्वविद्यालय समेत पंद्रह राज्य विश्वविद्यालय बिना नियमित कुलपति के चल रहे हैं। सत्ता के इस टकराव का सीधा असर छात्रों, प्राध्यापकों और संबद्ध कॉलेजों पर पड़ रहा है। गतिरोध जारी रहा तो वर्षांत तक रिक्त वीसी पदों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। राज्य सरकार ने हाल ही में वीसी सर्च कमेटी का दायरा तीन से बढ़ाकर 5 सदस्य करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने की मांग ने विवाद को और गहरा कर दिया है। फिलहाल राज्य के 22 विश्वविद्यालयों में से 20 में राज्यपाल ही कुलाधिपति हैं।