प्रतीक यादव की विरासत को आगे बढ़ाएगी बड़ी बेटी प्रथमा, बोली- पापा अब आपका अधूरा सपना मैं पूरा करूंगी

प्रथमा यादव ने अपने पिता की यादों को साझा करते हुए कहा कि लखनऊ में बड़े मंगल के मौके पर जहां लोग इंसानों को खाना खिलाते हैं और भंडारा करते हैं, वहीं मेरे पापा बेजुबान जानवरों को खाना खिलाया करते थे। यह उनका 108वां भंडारा है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पापा का सपना था कि 'जीवाश्रय फाउंडेशन' को जितना आगे ले जाया जा सके, उतना आगे लेकर जाना है। प्रथमा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं भी यही कहूंगी कि हम सबको जानवरों की रक्षा करनी चाहिए और उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए।