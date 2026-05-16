प्रतीक यादव के लग्जरी जिम की कितनी है फीस, 2015 में मुलायम सिंह ने किया था उद्घाटन

प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक थे। उन्होंने 'आयरन कोर फिट' ब्रांड लांच किया। लखनऊ के पोर्श इलाके गोमती नगर में आयरन कोर फिट जिम खोला। इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने यादव ने किया था। यह लगभग 7000 स्क्वायर फीट में फैला हाई-एंड फिटनेस सेंटर बताया गया था, जिसमें विदेशी मशीनें, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग, एरोबिक्स और आधुनिक फिटनेस सुविधाएं थीं। जब यह जिम खोला गया था, तब काफी सुखिर्यों में रहा था। उनके जिम की चेन लखनऊ में ही नहीं, बल्कि आसपास के कई इलाकों में थी।