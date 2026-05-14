Prateek Yadav Last Rites: पापा क्यों चले गए… अंतिम विदाई में रो पड़ीं अपर्णा और बेटियां

उनके साथ खड़ी दोनों बेटियां भी पिता के पार्थिव शरीर को देख लगातार बिलखती रहीं। छोटी बेटी बार-बार अपने पिता के चेहरे को एकटक निहारती रही, मानो उसे अभी भी विश्वास न हो रहा हो कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे।वह कभी अपनी मां अपर्णा यादव से लिपटकर रो पड़ती, तो कभी चुपचाप पिता को देखती रहती। उसकी मासूम आंखों में जैसे एक ही सवाल था- “पापा क्यों चले गए?” वहीं बड़ी बेटी पूरे समय खुद को संभालते हुए मां और छोटी बहन को ढांढस बंधाती नजर आई। हालांकि उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे।