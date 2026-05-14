Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव को 13 दिन में 2 हार्ट अटैक आए, सगा बेटा न होकर भी मुलायम ने प्रतीक को माना ‘अखिलेश’ के बराबर

प्रतीक यादव की सेहत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। पहली बार 30 अप्रैल को लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरते समय उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े। उस समय जल्दी- जल्दी में उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि वह एक माइनर अटैक था। उस वक्त तो समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई थी, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था।