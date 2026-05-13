Storm Alert in UP: लखनऊ समेत कई जिलों में तेज आंधी-तूफान का अलर्ट, 80 किमी तक चलेगी हवा

अगले 3 घंटों में 80 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Storm Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। भीषण गर्मी और उमस के बीच अब प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, तूफान और ओलावृष्टि का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों के लिए बड़ा अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जबकि कई स्थानों पर यह बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने लखनऊ के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी न होने पर घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली के खंभे टूटने और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में अचानक ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे किसानों और फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है।
बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा था। दिन के समय तापमान लगातार बढ़ रहा था और लोग गर्मी से बेहाल थे। लेकिन बुधवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आसमान में काले बादल छाने लगे और कई इलाकों में तेज हवाएं चलनी शुरू हो गईं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमीय गतिविधियों की वजह से यह बदलाव देखने को मिल रहा है।
मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, कुछ इलाकों में आंधी बहुत तेज हो सकती है। उन्होंने बताया कि हवा की रफ्तार सामान्य तौर पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, लेकिन कुछ स्थानों पर यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इतनी तेज हवाएं कई जगहों पर जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। प्रशासन ने बिजली विभाग, नगर निगम और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।
आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई जिलों में खेतों में फसलें तैयार खड़ी हैं। ऐसे में तेज बारिश और ओले फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों और कृषि उपकरणों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाओं के कारण आम, लीची और सब्जियों की फसलों पर भी असर पड़ सकता है।
तेज आंधी के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। बिजली विभाग ने अपने कर्मचारियों को फील्ड में तैनात कर दिया है ताकि खराब मौसम के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी समस्या को तुरंत ठीक किया जा सके। वहीं नगर निगम की टीमें भी जलभराव और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए तैयार रखी गई हैं।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो सकता है। तेज हवाओं और बारिश के चलते विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एयरपोर्ट प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। खराब मौसम की स्थिति में उड़ानों के संचालन पर असर पड़ सकता है।
मौसम विभाग की चेतावनी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग लगातार मौसम से जुड़े अपडेट साझा कर रहे हैं। कई जिलों में लोगों ने तेज हवाओं और बादलों की तस्वीरें और वीडियो भी पोस्ट किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक मौसम अपडेट पर भरोसा करें।
लखनऊ समेत कई जिलों में जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किए जाएंगे।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले तीन घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान कई जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। प्रदेश में बदलते मौसम ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की निगाहें मौसम विभाग के अगले अपडेट पर टिकी हैं।
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