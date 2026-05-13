13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Storm Alert in UP: लखनऊ समेत कई जिलों में तेज आंधी-तूफान का अलर्ट, 80 किमी तक चलेगी हवा

UP Weather Alert: लखनऊ समेत कई जिलों में अगले तीन घंटों के भीतर तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 80 किमी प्रति घंटा तक तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

May 13, 2026

अगले 3 घंटों में 80 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

अगले 3 घंटों में 80 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

 Storm Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। भीषण गर्मी और उमस के बीच अब प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, तूफान और ओलावृष्टि का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों के लिए बड़ा अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जबकि कई स्थानों पर यह बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

कई जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने लखनऊ के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी न होने पर घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों  का कहना है कि तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली के खंभे टूटने और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में अचानक ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे किसानों और फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है।

मौसम में अचानक बदलाव से बढ़ी चिंता

बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा था। दिन के समय तापमान लगातार बढ़ रहा था और लोग गर्मी से बेहाल थे। लेकिन बुधवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आसमान में काले बादल छाने लगे और कई इलाकों में तेज हवाएं चलनी शुरू हो गईं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमीय गतिविधियों की वजह से यह बदलाव देखने को मिल रहा है।

80 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार

मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, कुछ इलाकों में आंधी बहुत तेज हो सकती है। उन्होंने बताया कि हवा की रफ्तार सामान्य तौर पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, लेकिन कुछ स्थानों पर यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इतनी तेज हवाएं कई जगहों पर जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। प्रशासन ने बिजली विभाग, नगर निगम और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।

ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी चिंता

आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई जिलों में खेतों में फसलें तैयार खड़ी हैं। ऐसे में तेज बारिश और ओले फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों और कृषि उपकरणों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाओं के कारण आम, लीची और सब्जियों की फसलों पर भी असर पड़ सकता है।

लोगों को दी गई ये अहम सलाह

  • मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
  • खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचेंपेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न होंवाहन चलाते समय सावधानी बरतेंमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित रखेंतेज बारिश और आंधी के दौरान घर के अंदर रहें
  • प्रशासन ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

बिजली व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका

तेज आंधी के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। बिजली विभाग ने अपने कर्मचारियों को फील्ड में तैनात कर दिया है ताकि खराब मौसम के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी समस्या को तुरंत ठीक किया जा सके। वहीं नगर निगम की टीमें भी जलभराव और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए तैयार रखी गई हैं।

ट्रैफिक और यात्रा पर असर संभव

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो सकता है। तेज हवाओं और बारिश के चलते विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एयरपोर्ट प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। खराब मौसम की स्थिति में उड़ानों के संचालन पर असर पड़ सकता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा अलर्ट

मौसम विभाग की चेतावनी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग लगातार मौसम से जुड़े अपडेट साझा कर रहे हैं। कई जिलों में लोगों ने तेज हवाओं और बादलों की तस्वीरें और वीडियो भी पोस्ट किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक मौसम अपडेट पर भरोसा करें।

प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

लखनऊ समेत कई जिलों में जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किए जाएंगे।

अगले कुछ घंटों में बिगड़ सकता है मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले तीन घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान कई जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। प्रदेश में बदलते मौसम ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की निगाहें मौसम विभाग के अगले अपडेट पर टिकी हैं।

ये भी पढ़ें

CM pays tribute to Pratik Yadav: प्रतीक यादव के घर पहुंचे सीएम योगी, परिवार को ढांढस बंधाकर दी अंतिम श्रद्धांजलि
लखनऊ
अपर्णा यादव के आवास पहुंचे सीएम योगी, परिवार से मिलकर जताया दुख (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
#PrateekYadavDeathमें अब तक
मेधावियों ने लहराया सफलता का परचम, स्कूल परिसर में जश्न का माहौल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

CBSE 12th Result: लखनऊ की अदिति मिश्रा बनी टॉपर, हासिल किए 99.2% अंक

अगले 3 घंटों में 80 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Storm Alert in UP: लखनऊ समेत कई जिलों में तेज आंधी-तूफान का अलर्ट, 80 किमी तक चलेगी हवा

अपर्णा यादव के आवास पहुंचे सीएम योगी, परिवार से मिलकर जताया दुख (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

CM pays tribute to Pratik Yadav: प्रतीक यादव के घर पहुंचे सीएम योगी, परिवार को ढांढस बंधाकर दी अंतिम श्रद्धांजलि

प्रतीक यादव (फाइलफोटो), फोटो सोर्स- X Dr. Tabassum Parveen

प्रतीक यादव का निधन: आयरन कोर फिट जिम किया गया बंद, शहर के अच्छे सेंटर में होती थी गिनती

फूट फूट के रोई अपर्णा यादव, पिपरा घाट पर हो सकता है दाह संस्कार (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Prateek Yadav Last Rites: प्रतीक यादव अंतिम संस्कार: क्या अखिलेश यादव देंगे छोटे भाई को मुखाग्नि

प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत

Prateek Yadav Funeral, Prateek Yadav Last Rites

असम से लौटीं अपर्णा यादव, कल पिपराघाट पर होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार

भाजपा ने रद्द किए सभी कार्यक्रम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

CM Yogi Visit Prateek Yadav Home: सीएम योगी कुछ ही देर में पहुंचेंगे प्रतीक यादव के घर, भाजपा ने रद्द किए सभी कार्यक्रम

संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जांच तेज, घर पहुंची पुलिस और मजिस्ट्रेट टीम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Police Seal Prateek Yadav Room: प्रतीक यादव मौत केस में पुलिस ने सील किया कमरा, मोबाइल और लैपटॉप जब्त

प्रतीक यादव की मौत के बाद लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव, वीडियो

प्रतीक यादव की मौत के बाद लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव, वीडियो आया सामने

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 May 2026 06:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Storm Alert in UP: लखनऊ समेत कई जिलों में तेज आंधी-तूफान का अलर्ट, 80 किमी तक चलेगी हवा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

स्कूल की अदिति मिश्रा बनी टॉपर, हासिल किए 99.2% अंक

मेधावियों ने लहराया सफलता का परचम, स्कूल परिसर में जश्न का माहौल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

प्रतीक यादव के घर पहुंचे सीएम योगी, परिवार को ढांढस बंधाकर दी अंतिम श्रद्धांजलि

अपर्णा यादव के आवास पहुंचे सीएम योगी, परिवार से मिलकर जताया दुख (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

बड़ा बिजनेस-महंगी गाड़ी… फिर भी अखिलेश यादव से ज्यादा अमीर नहीं थे सौतेले भाई प्रतीक यादव, कितनी थी संपत्ति?

Prateek yadav Akhilesh yadav
राष्ट्रीय

प्रतीक यादव का निधन: आयरन कोर फिट जिम किया गया बंद, शहर के अच्छे सेंटर में होती थी गिनती

प्रतीक यादव (फाइलफोटो), फोटो सोर्स- X Dr. Tabassum Parveen
लखनऊ

प्रतीक यादव अंतिम संस्कार: क्या अखिलेश यादव देंगे छोटे भाई को मुखाग्नि

फूट फूट के रोई अपर्णा यादव, पिपरा घाट पर हो सकता है दाह संस्कार (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.