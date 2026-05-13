Storm Alert in UP: लखनऊ समेत कई जिलों में तेज आंधी-तूफान का अलर्ट, 80 किमी तक चलेगी हवा

मौसम विभाग ने लखनऊ के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी न होने पर घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली के खंभे टूटने और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में अचानक ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे किसानों और फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है।