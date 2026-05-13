13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

प्रतीक यादव की मौत के बाद लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव, वीडियो आया सामने

Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव के निधन की खबर के बाद अपर्णा यादव लखनऊ पहुंच गई हैं। अमौसी एयरपोर्ट से वह सीधे घर के लिए निकलीं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Pratiksha Gupta

May 13, 2026

प्रतीक यादव की मौत के बाद लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव, वीडियो

प्रतीक यादव की मौत के बाद लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव, वीडियो

AparnaYadav Husband Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव के निधन के बाद उनकी पत्नी अपर्णा यादव दोपहर करीब 1:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गईं। वह एयरपोर्ट से सीधे अपने घर के लिए रवाना हुई हैं। वहीं, दूसरी ओर प्रतीक यादव का शव भी पोस्टमॉर्टम के बाद घर ले जाया जा रहा है। इस दुखद खबर से पूरे परिवार और समर्थकों में शोक की लहर है।

अपर्णा यादव लखनऊ पहुंचीं, अंतिम विदाई की तैयारी

प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव बुधवार दोपहर लखनऊ पहुंच गई हैं। जानकारी के मुताबिक, अपर्णा यादव की फ्लाइट करीब 1:30 बजे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड हुई।
एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद अपर्णा यादव पोस्टमॉर्टम हाउस जाने के बजाय सीधे अपने निजी आवास के लिए रवाना हो गई। इस दौरान उनके चेहरे पर शोक की लहर साफ देखी जा सकती थी।

पोस्टमॉर्टम के बाद पार्थिव शरीर घर रवाना

वहीं दूसरी तरफ प्रतीक यादव के शव का पोस्टमॉर्टम पूरा हो चुका है। पोस्टमॉर्टम हाउस से प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को एंबुलेंस के जरिए घर ले जाया जा रहा है। परिवार के लोग और समर्थक अब अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर इकट्ठा हो रहे हैं।

सीधे घर के लिए हुई रवाना

शुरुआती जानकारी में लग रहा था कि अपर्णा यादव शायद एयरपोर्ट से सीधे पोस्टमॉर्टम हाउस जाएंगी, लेकिन वह वहां नहीं गई। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वह सीधे अपने घर के लिए रवाना हो गई। उनके घर पर पहले से ही रिश्तेदारों और करीबियों की भीड़ जुटी हुई है।

अस्पताल में स्थिति

सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. डीसी पांडेय के अनुसार, जब प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया, तब उनकी पल्स पूरी तरह बंद थी और दिल भी रुक चुका था। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक देवेश चंद्र पांडेय ने बताया कि प्रतीक को सुबह 5:55 बजे मृत अवस्था में लाया गया था। इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकर शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है।


#PrateekYadavDeathमें अब तक
संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जांच तेज, घर पहुंची पुलिस और मजिस्ट्रेट टीम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Police Seal Prateek Yadav Room: प्रतीक यादव मौत केस में बड़ा खुलासा, पुलिस ने सील किया कमरा और जब्त किए सबूत

प्रतीक यादव की मौत के बाद लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव, वीडियो

प्रतीक यादव की मौत के बाद लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव, वीडियो आया सामने

पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज, लखनऊ में बढ़ी हलचल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव का लखनऊ के ‘पिपरा घाट’ पर हो सकता अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम के बाद तेज हुई तैयारियां

Prateek Yadav Death News, Prateek Yadav Friend Sumit Statement

प्रतीक यादव की मौत पर दोस्त सुमित का बड़ा खुलासा, कहा-कोई गंभीर बीमारी नहीं थी

KGMU में पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Aparna Yadav: लखनऊ पहुंचीं अपर्णा यादव, एयरपोर्ट से सीधे जाएंगी पोस्टमॉर्टम हाउस

Prateek Yadav Death News, Brij Bhushan Sharan Singh

बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतीक यादव के निधन पर जताया गहरा शोक, सोशल मीडिया पर साझा किया भावुक पोस्ट

अर्पणा यादव और मृतक प्रतीक की फाइल फोटो Patrika

प्रतीक ने सत्ता की चकाचौंध दूर रहकर, खड़ा किया अपना अलग साम्राज्य, नहीं लिया राजनीति का सहारा, छोड़ गए करोड़ों की विरासत

prateek yadav death treatment continued mumbai to medanta

प्रतीक यादव का चल रहा था लंबे समय से इलाज, मौत के कारण पर सस्पेंस बरकरार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

Prateek Yadav Death News, Akhilesh yadav Brother Death

Prateek Yadav Death: अस्पताल आने से पहले ही थम चुकी थी सांसें, डॉक्टर का बयान

छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत पर क्या कहा?

भाई प्रतीक के निधन पर अखिलेश यादव का आया बयान, कहा- वे जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 May 2026 02:59 pm

Published on:

13 May 2026 02:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / प्रतीक यादव की मौत के बाद लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव, वीडियो आया सामने

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रतीक यादव मौत केस में बड़ा खुलासा, पुलिस ने सील किया कमरा और जब्त किए सबूत

संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जांच तेज, घर पहुंची पुलिस और मजिस्ट्रेट टीम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

प्रतीक यादव का लखनऊ के 'पिपरा घाट' पर हो सकता अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम के बाद तेज हुई तैयारियां

पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज, लखनऊ में बढ़ी हलचल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

प्रतीक यादव की मौत पर दोस्त सुमित का बड़ा खुलासा, कहा-कोई गंभीर बीमारी नहीं थी

Prateek Yadav Death News, Prateek Yadav Friend Sumit Statement
लखनऊ

Prateek Yadav: बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल पर जान छिड़कते थे प्रतीक यादव, अक्सर दिखती थी दोनों की दोस्ती

Prateek Yadav Death News
बॉलीवुड

कुछ घंटे में लखनऊ पहुंचेंगी अपर्णा यादव, थोड़ी देर में घर लाया जाएगा प्रतीक यादव का शव

KGMU में पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.