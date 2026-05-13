प्रतीक यादव की मौत के बाद लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव, वीडियो आया सामने

सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. डीसी पांडेय के अनुसार, जब प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया, तब उनकी पल्स पूरी तरह बंद थी और दिल भी रुक चुका था। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक देवेश चंद्र पांडेय ने बताया कि प्रतीक को सुबह 5:55 बजे मृत अवस्था में लाया गया था। इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकर शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है।