Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव का लखनऊ के ‘पिपरा घाट’ पर हो सकता अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम के बाद तेज हुई तैयारियां

बताया जा रहा है कि Mulayam Singh Yadav परिवार के कई सदस्यों का अंतिम संस्कार पहले भी पिपराघाट पर ही किया गया था। यही वजह है कि समर्थक और प्रशासनिक सूत्र मान रहे हैं कि प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार भी वहीं संपन्न कराया जा सकता है। हालांकि परिवार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और परिवार के करीबी लोगों के बीच यही चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है।