प्रतीक ने सत्ता की चकाचौंध दूर रहकर, खड़ा किया अपना अलग साम्राज्य, नहीं लिया राजनीति का सहारा, छोड़ गए करोड़ो की विरासत

फिटनेस को लेकर उनका जुनून काफी चर्चित रहा। छात्र जीवन में अधिक वजन की समस्या से जूझने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह बदला और एक अनुशासित फिटनेस लाइफस्टाइल अपनाई। उनकी इस ट्रांसफॉर्मेशन ने युवाओं के बीच उन्हें प्रेरणा का प्रतीक बना दिया। लखनऊ में उन्होंने अत्याधुनिक सुविधाओं वाला बड़ा फिटनेस सेंटर स्थापित किया। जिसने शहर की फिटनेस संस्कृति को नई दिशा दी। उनकी फिटनेस यात्रा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली।