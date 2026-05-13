प्रतीक यादव के निधन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जताया शोक, बोले- परिवार को मिले दुःख सहने की शक्ति

प्रतीक यादव समाजवादी परिवार का एक महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते थे। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है। विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा लगातार श्रद्धांजलि संदेश दिए जा रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार का विशेष प्रभाव रहा है और ऐसे समय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाएँ राजनीतिक सौहार्द का भी संदेश देती हैं। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं। प्रतीक यादव के निधन की खबर से समर्थकों और शुभचिंतकों में गहरा दुख देखा जा रहा है। परिवार के करीबी और राजनीतिक सहयोगी लगातार उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।