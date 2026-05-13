Prateek Yadav death: प्रतीक यादव का अचानक निधन, पोस्टमार्टम के लिए 4 डॉक्टरों की टीम गठित

Prateek Yadav Mulayam Singh Yadav family: समाजवादी पार्टी संस्थापक स्वर्गीय Mulayam Singh Yadav के छोटे बेटे और सपा प्रमुख Akhilesh Yadav के सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन की खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक जगत को स्तब्ध कर दिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, 38 वर्षीय प्रतीक यादव को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

प्रतीक यादव की असामयिक मौत की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर भी लोग गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं और परिवार के प्रति संवेदनाएं जता रहे हैं। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर आधिकारिक रूप से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। अस्पताल प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए चार डॉक्टरों की विशेष टीम गठित की गई है।