प्रतीक यादव का निधन: शांत स्वभाव, कई दिनों से चल रहे थे बीमार, मेदांता में भी हो चुका उपचार

Prateek Yadav passes away: लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन के बाद परिवार में कोहराम मचा है। 38 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है जो काफी समय से बीमार चल रहे थे। जिनको इलाज के लिए लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मिलने के लिए गए थे। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें वापस घर ले आया गया था। आज सुबह उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दी। प्रतीक यादव के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी पत्नी अर्पणा यादव बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष है।